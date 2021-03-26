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Происшествия

В городе Ош застрелили учителя. Подозреваемого задержали

В Оше задержан подозреваемый в убийстве учителя местной школы. Об этом 24.kg сообщили в УВД южной столицы.

Уточняется, что 62-летнего подозреваемого задержали сегодня. Он признался, что действительно стрелял в погибшего.

«Сейчас все обстоятельства дела выясняются. Известно, что погибший работал учителем в местной школе, ему было 35 лет. Преподаватель занимался частным извозом», — сообщили редакции.

Напомним, труп мужчины был обнаружен в Оше 23 марта. Неизвестные застрелили учителя, а тело выбросили около одного из частных домов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/187681/
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