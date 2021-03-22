19:05
USD 84.80
EUR 101.11
RUB 1.14
Происшествия

Внимание, розыск! В Бишкеке пропал 14-летний Рафаэль Исаков

В Бишкеке пропал 14-летний Рафаэль Исаков. Об этом сообщили в Совете общественной безопасности.

Совета общественной безопасности
Фото Совета общественной безопасности. В Бишкеке пропал 14-летний Рафаэль Исаков

По его данным, 21 марта примерно в 20.00 подросток вышел из дома по улице Бакаева и до сих пор не вернулся. Был одет в черную куртку, черные штаны, толстовку с капюшоном, черно-белые кеды. На шее несколько цепей из металла серебристого цвета.

Приметы без вести пропавшего: рост 162-165 сантиметров, худощавого телосложения, длинные волосы и челка.

Тех, кто владеет информацией о местонахождении Рафаэля Исакова, просят сообщить по телефонам: 0555230490, 0755074720.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/187226/
просмотров: 163
Версия для печати
Материалы по теме
Полиция Алматы просит опознать подозреваемого в мошенничестве кыргызстанца
Причастен к выводу денег из страны. ГКНБ разыскивает Бахтияра Жолдошбаева
Внимание, розыск! В Бишкеке пропал 35-летний Амантур Кочорбаев
Разыскиваемый на родине за мошенничество гражданин Болгарии задержан в Бишкеке
В Бишкеке объявили в розыск активного члена запрещенного «Хизб ут-Тахрира»
Милиция Бишкека ищет водителя авто, сбившего мужчину в «Тунгуче»
Внимание, розыск! В Джалал-Абаде полгода ищут 31-летнего Шерзода Ражавалиева
ГКНБ просит посольство США содействовать в розыске Аскарбека Шадиева
Женщина пропала на пастбище. В милиции сообщили подробности
Чувствовать чужую боль. Рассказ волонтера о Добровольном отряде спасателей
Популярные новости
Возместил 70&nbsp;миллионов сомов. Судье Верховного суда изменили меру пресечения Возместил 70 миллионов сомов. Судье Верховного суда изменили меру пресечения
Участки, особняки, машины. Марата Аманкулова подозревают в&nbsp;незаконном обогащении Участки, особняки, машины. Марата Аманкулова подозревают в незаконном обогащении
В&nbsp;&laquo;Мурас-Ордо&raquo; убили мальчика. Милиция нашла подозреваемого В «Мурас-Ордо» убили мальчика. Милиция нашла подозреваемого
На&nbsp;28-м году жизни от&nbsp;рака скончалась &laquo;Мисс Бишкек&nbsp;&mdash; 2012&raquo; Зульфира Эркинбекова На 28-м году жизни от рака скончалась «Мисс Бишкек — 2012» Зульфира Эркинбекова
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! поздравляет Кыргызстан с&nbsp;праздником Нооруз! Мобильный оператор О! поздравляет Кыргызстан с праздником Нооруз!
Beeline снизил стоимость голосовых звонков на&nbsp;другие сети до&nbsp;2&nbsp;сомов в&nbsp;минуту Beeline снизил стоимость голосовых звонков на другие сети до 2 сомов в минуту
16&nbsp;кыргызстанцев уже выиграли смартфоны в&nbsp;лотерее! Как принять участие? 16 кыргызстанцев уже выиграли смартфоны в лотерее! Как принять участие?
Индия строит самый высокий в&nbsp;мире железнодорожный мост Индия строит самый высокий в мире железнодорожный мост
22 марта, понедельник
18:54
Внимание, розыск! В Бишкеке пропал 14-летний Рафаэль Исаков Внимание, розыск! В Бишкеке пропал 14-летний Рафаэль Ис...
18:30
23 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:11
Развод после аварии. Известные певцы Нурлан Насип и Асель Кадырбекова расстались
17:49
COVID-19. Главу горздрава Бишкека требуют привлечь к ответственности
17:49
Бишкекчанин пожаловался на плохой тротуар на улице Суюмбаева