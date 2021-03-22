Внимание, розыск! В Бишкеке пропал 14-летний Рафаэль Исаков

В Бишкеке пропал 14-летний Рафаэль Исаков. Об этом сообщили в Совете общественной безопасности.

Фото Совета общественной безопасности. В Бишкеке пропал 14-летний Рафаэль Исаков

По его данным, 21 марта примерно в 20.00 подросток вышел из дома по улице Бакаева и до сих пор не вернулся. Был одет в черную куртку, черные штаны, толстовку с капюшоном, черно-белые кеды. На шее несколько цепей из металла серебристого цвета.

Приметы без вести пропавшего: рост 162-165 сантиметров, худощавого телосложения, длинные волосы и челка.

Тех, кто владеет информацией о местонахождении Рафаэля Исакова, просят сообщить по телефонам: 0555230490, 0755074720.