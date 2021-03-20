Умерла победительница конкурса красоты «Мисс Бишкек — 2012» Зульфира Эркинбекова. Об этом сообщается на ее странице в Instagram.

Фото из Instagram. Зульфира Эркинбекова

Известно, что ранее у нее диагностировали рак яичников и канцероматоз брюшины. 27-летняя девушка вместе с мужем находилась в Турции на лечении и просила поддержки у своих подписчиков.

«Прошу помощи, молю о помощи всех неравнодушных, кто может помочь мне. Это долгий и тяжелый путь, но сдаваться нельзя. Позади так много, впереди еще больше. Прошу помочь мне бороться, откликнуться и принять активное участие в восстановлении моего здоровья по возможности! Я хочу жить и сказать, что я победила рак», — писала она шесть дней назад.

Редакция 24.kg выражает соболезнования родным и близким Зульфиры Эркинбековой.