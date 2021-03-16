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Происшествия

Кыргызстанец сменил имя, чтобы попасть в Россию. Его задержали

Кыргызстанец задержан в России за незаконное пересечение границы. Об этом сообщило издание ДВ-РОСС со ссылкой на прокуратуру Забайкалья.

По версии следствия, мужчина в июле 2018 года и сентябре 2019-го, зная о том, что до 2022-го у него отсутствует разрешение на въезд в Российскую Федерацию за нарушения миграционного законодательства, получил на родине новый паспорт с измененными данными и дважды осуществил незаконное пересечение государственной границы на территории Алтайского края и Омской области.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Исилькульский городской суд Омской области.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/186663/
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