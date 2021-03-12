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Происшествия

Две женщины пытались провезти килограмм золота в Узбекистан. Их задержали

В Узбекистане задержали двух женщин, которые пытались незаконно провезти слитки золота через кыргызско-узбекскую границу. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета соседней страны.

По ее данным, нервное поведение двух гражданок, прибывших из Кыргызстана через приграничный таможенный пост «Дустлик», привлекло внимание таможенников.

При досмотре багажа среди вещей обнаружили скрытые от таможенного контроля золотые слитки весом 5 граммов каждый, общим весом 1 килограмм 100 граммов.

По выявленному факту идет таможенная проверка.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/186328/
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