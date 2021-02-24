Кыргызстанец найден повешенным в заброшенном отеле на острове Пхукет (Таиланд)

Полиция курортного острова Пхукет (Таиланд) сообщила о туристе из Кыргызстана, найденном повешенным в заброшенном отеле в районе Таланг. Об этом сообщает издание Chiang Rai Times.

Тело 28-летнего Адилета Бакытбекова было найдено на третьем этаже заброшенного здания в тамбоне Тхеп Красаттри.

Как уточняется, на шее кыргызстанца была веревка, синяков на теле не обнаружено.

Младший брат мужчины обратился в полицию и заявил, что его брат вышел из дома на Пхукете и не вернулся. Позже тело мужчины было найдено в заброшенном отеле.

По данным полиции, у мужчины были долги, что могло стать причиной суицида.

Перед тем как покончить с собой, Адилет отправил видео своей жене. Подробности ролика не раскрываются.

Тело кыргызстанца отправлено на патологоанатомическое исследование.