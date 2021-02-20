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Кыргызстанца в Москве приговорили к семи годам тюрьмы за подготовку теракта

Военный суд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы кыргызстанца, готовившего теракт в столице России и пропагандировавшего идеи терроризма в интернете. Об этом сообщают российские СМИ.

По их данным, второй западный окружной военный суд вынес приговор 32-летнему Таланту Онурову. Первую часть срока в виде трех лет лишения свободы он будет отбывать в тюрьме, оставшуюся часть — в исправительной колонии строгого режима.

Осужденного также на четыре года лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в интернете.

По данным прокуратуры, Талант Онуров в сентябре 2019 года приехал в Россию, чтобы совершить теракт. В Москве он искал соучастников преступления и изучал обучающие материалы для совершения задуманного.

Отмечается, что он пропагандировал терроризм в интернете, размещая материалы, направленные на формирование у просматривающих лиц идеологии терроризма.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/184154/
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