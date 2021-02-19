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Происшествия

Многочисленные нарушения и коррупцию выявили на ТЭЦ города Ош

Антикоррупционной службой ГКНБ расследуется уголовное дело по факту незаконного подключения объектов коммерческой недвижимости к ТЭЦ Оша. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«Установлено, что руководство ТЭЦ Оша в сговоре с владельцами коммерческих объектов в нарушение правил технического подключения к системам теплоснабжения, без учета технических параметров объектов капитального строительства незаконно подключали к теплоцентрали крупные коммерческие объекты — частные общественные бани, спортивные залы, медицинские клиники, а также многоэтажные жилые дома», — сообщили в ГКНБ.

При этом деньги, поступавшие от указанных коммерческих объектов, присваивались руководством и отдельными сотрудниками ТЭЦ. В результате организации коррупционной схемы государству нанесен ущерб в крупном размере. Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/184022/
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