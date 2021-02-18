В Джалал-Абадской мэрии завысили объем работы при ремонте улицы

АКС ГКНБ задержала начальника департамента капитального строительства мэрии Джалал-Абада Н.А. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Уточняется, что ранее было возбуждено досудебное производство по фактам злоупотребления должностным положением и незаконного присвоения бюджетных средств.

«В январе 2018 года по результатам проведенного конкурса на закупку услуг строительных работ по расширению, реконструкции и инфраструктуры одной из улиц Джалал-Абада со стороны тендерной комиссии победителем была признана частная компания, с которой Н.А. заключил договор. По предварительному сговору с сотрудниками технадзора и частной компании незаконно были завышены объемы выполненных строительных работ и стоимость использованных строительных материалов. В результате бюджету государства нанесен ущерб в размере более 1 миллиона 600 тысяч сомов. Задержанный водворен в ИВС ОВД Джалал-Абада», — рассказали в ГКНБ.