Сотрудника СБНОН подозревают в вымогательстве, прокуратура отказала в его аресте

ГКНБ задержал сотрудника СБНОН по подозрению в вымогательстве взятки. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Уточняется, что ранее госкомитет возбудил досудебное производство по статье «Вымогательство взятки» УК КР. В конце ноября 2020 года сотрудники СБНОН задержали жителя Аламединского района П.А. с 19 коробами гашиша. За то, чтобы не привлекать к уголовной ответственности подозреваемого, милиционер А.А. стал вымогать крупную сумму денег, часть из которой уже он получил.

«Изъятые наркотики остались у А.А. В служебном кабинете правоохранителя обнаружены и изъяты два свертка со специфическим запахом дикорастущей конопли и 14 патронов неустановленного калибра. Дома у милиционера обнаружены и изъяты пистолет Стечкина, 29 патронов от неизвестного оружия, электронные носители информации, CD-диски, большое количество служебных документов с грифами «Секретно» и «Совершенно секретно». У сообщника А.А. выявили 29 патронов калибра 7,62 миллиметра от нагана. Милиционера и его подельника задержали, однако прокуратура Чуйской области приняла решение об отказе в их аресте», — рассказали в ГКНБ.