В Бишкеке задержан мошенник. Обещал довезти до Москвы и обманывал

В Бишкеке сотрудники УВД Ленинского района задержали 29-летнего подозреваемого в мошенничестве. По версии следствия, он обещал жертвам довезти их на машине до Москвы, но, завладев деньгами, обманывал. Об этом сообщила пресс-служба районного управления внутренних дел.

«С заявлениями в милицию обратились трое пострадавших. Общая сумма ущерба превышает 40 тысяч сомов. Только по одному из фактов злоумышленник взял у жертвы 14 тысяч сомов за то, что доставит того в Москву на своем автомобиле», — рассказали в УВД.

Фото пресс-службы Ленинского РУВД Бишкека. Подозреваемый в мошенничестве

Подозреваемый найден и задержан. Тех, кто мог пострадать от его действий, в милиции просят обращаться по следующим номерам телефонов: 0312352605, 0312352947, 0705109102, 0990102413 и 102.