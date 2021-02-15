В Бишкеке пропал ребенок. Милиция нашла его в супермаркете

В Бишкеке в одном из супермаркетов милиция нашла пропавшего семилетнего школьника. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе столичного ГУВД.

«Сообщение о пропаже поступило в дежурную службу накануне в 16.00. Родители сообщили, что ребенок вышел из дома на улице Исанова и без вести пропал. Ночью инспекторам по делам несовершеннолетних УВД Первомайского района совместно с патрульными удалось найти его в одном из супермаркетов города», — сообщили в милиции.

Фото пресс-службы ГУВД Бишкека

Отмечается, что найденный ребенок был в целости и сохранности передан родителям.