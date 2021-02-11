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Происшествия

Поехал к маме на работу и потерялся. Бишкекская милиция нашла ребенка

В Бишкеке милиционеры помогли потерявшемуся девятилетнему ребенку найти маму. Он решил поехать к ней на работу и заблудился. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

Ребенок бродил под дождем, пока его не встретили сотрудники службы общественной безопасности.

«Сегодня в 16.30 возле Госрегистра на проспекте Мира сотрудники службы общественной безопасности ГУВД Бишкека обнаружили заблудившегося мальчика, который куда-то шел под дождем. Они узнали, что он ученик средней школы села Джал, после окончания уроков захотел поехать к маме на работу, сел в маршрутное такси и уехал в другую сторону. Вышел из маршрутки, потерялся и бродил по улицам», — рассказали в милиции.

Установив личность матери ребенка, милиционеры доставили ей сына в целости и сохранности.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/183195/
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