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Происшествия

В Таласе бизнесмен пытался дать взятку начальнику Судебного департамента региона

АКС ГКНБ с поличным за дачу взятки должностному лицу в служебном кабинете начальника Таласского областного управления Судебного департамента при ВС КР поймала гражданина Э.Р.А. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что бизнесмен для сокрытия завышенных цен на приобретенные товары (автозапчасти) и оказание услуг по ремонту авто предлагал в качестве взятки 50 тысяч сомов начальнику Судебного департамента Таласской области. При передаче части суммы его задержали.

«Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Дача взятки» УК КР. Задержанный водворен в ИВС УВД Таласской области. Ведется следствие», — сказали в ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/183154/
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