На рынке «Дордой» из контейнера украли $20 тысяч и телефон

В столице задержали подозреваемых в совершении кражи крупной суммы денег и телефона. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, 29 декабря гражданка Е.И. обратилась в милицию с заявлением о том, что у нее на рынке «Дордой» неизвестные украли из торгового контейнера $20 тысяч и документы.

Кроме того, 24 декабря гражданин К.А. заявил в милицию о краже мобильного телефона «Редми» стоимостью 14 тысяч сомов на том же рынке.

Факты зарегистрированы в ЕРПП по статье 200 «Кража» УК КР.

Позже на территории города задержаны подозреваемые — И.А., 1985 года рождения, и А.Ж., 1997 года рождения. Они доставлены в следственную службу и водворены в ИВС.

В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемых к совершению других преступлений.