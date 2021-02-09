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Сюжет: Скандалы с чиновниками

Цифровизация судов. Возбуждено еще одно уголовное дело

АКС ГКНБ выявила хищения при внедрении автоматизированной информационной системы «Реестр должников судебной системы». Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

По данным следствия, в упрощенном порядке был проведен тендер и заключен фиктивный договор с одной из IT-компаний на общую сумму 2 миллиона 385 тысяч сомов.

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«Однако в 2018 году вышеуказанный программный продукт был уже разработан и внедрен ПССИ специалистами УИТ «Адилет сот» за счет заработной платы, а также официально запатентован в Кыргызпатенте. Несмотря на это, должностные лица Судебного департамента при Верховном суде, вступив в преступный сговор с представителем IT-компании, заключили указанный фиктивный договор на разработку уже имеющегося программного продукта, а денежные средства в сумме 2 миллионов 385 тысяч сомов были присвоены участниками коррупционной схемы», — говорится в сообщении.

По подозрению в совершении преступления был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ гражданин С.К.А., непосредственно руководивший проектом по разработке и внедрению АИС «Реестр должников судебной системы».

В ГКНБ отметили, что эта же IT-компания проходит по другому уголовному делу, связанному с коррупцией при разработке и внедрении АИС «Местный суд», по которому одним из фигурантов является председатель Верховного суда КР Гульбара Калиева.

Генеральной прокуратурой внесено представление в Дисциплинарную комиссию при Совете судей КР, где рассматривается вопрос о привлечении к уголовной ответственности председателя Верховного суда.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/182811/
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