В Бишкеке задержана мошенница, организовавшая финансовую пирамиду

Сотрудники УВД Ленинского района Бишкека задержали подозреваемую в мошенничестве. Организовав финансовую пирамиду, она обещала вкладчикам троекратную прибыль.

«С заявлением в милицию обратился бишкекчанин. Он рассказал о женщине, которая, войдя в его доверие, пообещав прибыль, взяла у него $850. Получив деньги, обещанного она не выполнила и скрылась», — сказали в УВД.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Милиционерам удалось установить личность 41-летней подозреваемой и задержать ее.

«В УВД Ленинского района поступило еще семь письменных заявлений с просьбой привлечь задержанную к ответственности за мошенничество», — отметили в милиции.

Фото пресс-службы Ленинского УВД Бишкека. Подозреваемая в мошенничестве

Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленницы, следствие просит обращаться по следующим номерам телефонов: 0312352947, 0312654494, 0709229703 и 102.