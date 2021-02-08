Задержан бывший сотрудник Финпола. Подделывал документы для вылета в Россию

Задержан бывший сотрудник Финансовой полиции, который занимался подделкой документов и справок, необходимых для вылета из Кыргызстана в Россию в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«В рамках досудебного производства по факту использования пассажирами поддельных медицинских справок лечебных учреждений Российской Федерации для вылета на территорию России проведены оперативно-разыскные и следственные мероприятия. В результате задержан гражданин Кыргызстана, бывший сотрудник Финансовой полиции Ж.А., работающий в частной авиакассе «Тумар», расположенной в торговом центре «Беш-сары». У мужчины изъяты многочисленные поддельные печати, штампы медицинских учреждений и врачей, в том числе лечебных учреждений Москвы. Подозреваемый обещал гражданам помочь с вылетом, предоставив некие документы», — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что с заявлением в милицию обратилась пострадавшая, которая за 46 тысяч 50 сомов купила билет на рейс Бишкек — Москва и медицинские справки.

Фото пресс-службы МВД. Задержанный

Следственная служба УВДТ МВД Кыргызской Республики просит граждан, пострадавших от незаконных действий подозреваемого, обращаться по следующим телефонам: 0312351270, 0701351270 или 0708003619.