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Происшествия

В магазине в Ошской области торговали алкоголем без разрешения. Товар изъяли

В Ошской области из незаконного оборота изъяли около двух тысяч бутылок алкоголя. Об этом сообщили в Налоговой службе.

Сотрудники ведомства в ходе рейда выявили крупный торговый магазин, где хранили и реализовывали алкогольную продукцию без соответствующих разрешительных документов.

У торговой точки отсутствовала лицензия на реализацию алкогольной продукции и сопроводительные документы (сертификаты соответствия, счет-фактуры, товаротранспортные накладные) на реализуемый товар.

Из незаконного оборота изъяли 1 тысячу 958 бутылок алкогольной продукции в различных видах, наименованиях и емкостях.

В отношении субъекта предпринимательства примут меры.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/182580/
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