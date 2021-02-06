В магазине в Ошской области торговали алкоголем без разрешения. Товар изъяли

В Ошской области из незаконного оборота изъяли около двух тысяч бутылок алкоголя. Об этом сообщили в Налоговой службе.

Сотрудники ведомства в ходе рейда выявили крупный торговый магазин, где хранили и реализовывали алкогольную продукцию без соответствующих разрешительных документов.

У торговой точки отсутствовала лицензия на реализацию алкогольной продукции и сопроводительные документы (сертификаты соответствия, счет-фактуры, товаротранспортные накладные) на реализуемый товар.

Из незаконного оборота изъяли 1 тысячу 958 бутылок алкогольной продукции в различных видах, наименованиях и емкостях.

В отношении субъекта предпринимательства примут меры.