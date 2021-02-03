В Ошской области задержан мужчина, стрелявший в сотрудников милиции

В Ошской области задержан мужчина, который 13 января стрелял в сотрудников милиции. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что для раскрытия преступления была создана следственно-оперативная группа, состоящая из числа опытных сотрудников РОВД и УВД Ошской области.

«Личность нападавшего установлена. Им оказался 46-летний У.А., проживающий в одном из сел Кара-Кульджинского района. В ходе следствия под тяжестью улик он дал признательные показания о совершенном преступлении. По его словам, он много лет назад имел личные разногласия с некоторыми сотрудниками милиции. Выстрел в сотрудников милиции был произведен из незаконно хранящегося огнестрельного оружия. После этого злоумышленник спрятал ствол оружия в своем доме, а приклад и одежду, которую он носил в тот день, сжег в печи», — сказали в министерстве.

Сотрудники Кара-Кульджинского РОВД изъяли вещественные доказательства — ствол огнестрельного оружия. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Задержанный взят под стражу.

Напомним, что в ночь на 13 января неизвестный напал на сотрудников Кара-Кульджинского РОВД. В результате покушения получили ранения сотрудник отдела по делам несовершеннолетних и следователь ОВД.