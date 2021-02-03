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Происшествия

Уже три месяца лежит в морге. В милиции просят опознать труп

Неопознанный труп мужчины лежит в морге уже почти три месяца. Об этом 24.kg сообщили в УВД Ленинского района.

По его данным, 13 ноября 2020 года в 11.50 на пересечении улиц Фрунзе и Тимирязева обнаружен труп мужчины азиатской внешности, примерный возраст — 40-45 лет. Факт зарегистрирован в ЕРПП. Приметы: рост 170-175 сантиметров, волосы черные, лицо овальное, худощавого телосложения.
На нем были черная кепка, синяя спортивка, синие джинсовые брюки.


В милиции просят оказать содействие по установлению личности мужчины. Всех, кто располагает какими-либо данными о нем, сообщить по следующим номерам телефонов: 0312352605, 0551102129, 0553102465, 0551102326, 0705450553 и 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/182162/
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