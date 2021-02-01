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Кыргызстанца в Якутии осудили за террористическую деятельность

Кыргызстанца в Якутии осудили на пять с половиной лет тюрьмы за содействие террористической деятельности. Об этом сообщают российские СМИ.

Уроженец Кыргызстана приехал в Якутию на заработки, искал и вербовал местных жителей для отправки за рубеж и вступления в террористическую организацию.

«Он демонстрировал медиафайлы, пропагандирующие деятельность запрещенной террористической структуры, убеждал собеседников в необходимости оказания помощи боевикам, в том числе путем личного участия в боевых действиях террористической организации», — говорится в сообщении.

Первый Восточный окружной военный суд признал кыргызстанца виновным в совершении преступления. Отбывать наказание осужденный будет в колонии общего режима.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/181882/
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