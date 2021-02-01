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Внимание, розыск! В Новопавловке пропала 14-летняя Аяна Байгараева

В селе Новопавловка пропала 14-летняя Аяна Байгараева. Об этом сообщили в Совете общественной безопасности.

Совета общественной безопасности
Фото Совета общественной безопасности. В селе Новопавловка пропала 14-летняя Аяна Байгараева

По его данным, 30 января она вышла из дома по улице Манаса и не вернулась до сих пор. Была одета в короткую куртку черного цвета с белым воротником, темно-серые джинсы, красную толстовку и черные ботинки.

Приметы без вести пропавшей: рост 150-155 сантиметров, среднего телосложения, длинные черные волосы.

Тех, кто владеет информацией о местонахождении Аяны Байгараевой, просят сообщить по телефонам: 0755074720, 0555230490.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/181795/
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