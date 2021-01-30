Камчыбек Ташиев: Мое знакомство с Нургазы Анаркуловым не помешает расследованию

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев прокомментировал задержание за вымогательство взятки заведующего информационным отделом аппарата президента.

Читайте по теме Глава пресс-службы Садыра Жапарова задержан за вымогательство взятки

Он признал, что лично знаком с Нургазы Анаркуловым много лет. Их пути по роду деятельности неоднократно пересекались.

«Многое пришлось пережить. Знаю его только с хорошей стороны. Но накануне он был задержан сотрудниками Антикоррупционной службы ГКНБ по подозрению в злоупотреблении должностным положением и вымогательстве взятки за трудоустройство претендента на высокую государственную должность. Подобные незаконные действия негативно отражаются на доверии граждан представителям органов власти, подрывают авторитет руководства страны перед народом», — отметил глава ГКНБ.

«Если он действительно замешан в коррупции, то понесет ответственность по всей строгости закона. Наше личное знакомство и теплые взаимоотношения никоим образом не повлияют на ход расследования уголовного дела. Еще раз хочу подчеркнуть, что независимо от ранга, социального статуса, родства, национальной принадлежности и другого виновные в коррупции будут выявлены и привлечены к уголовной ответственности», — заключил Камчыбек Ташиев.

Напомним, глава пресс-службы Садыра Жапарова Нургазы Анаркулов задержан за вымогательство взятки. По факту начато досудебное производство по статье 326 (вымогательство взятки) УК КР.

Нургазы Анаркулов ранее уже привлекался за вымогательство. В 2012 году, будучи главным редактором кыргызскоязычного СМИ, он вымогал деньги у мужчины. В противном случае грозился опубликовать порочащие его честь факты. Его задержали при получении части денег — 11 тысяч сомов.