В Бишкеке ищут без вести пропавшего 17-летнего Асылбека Чыракова. Об этом сообщает пресс-служба УВД Первомайского района.

Уточняется, что 26 января в милицию обратился житель столицы, который просил оказать содействие в поиске его двоюродного брата. Асылбек Чыраков 26 января примерно в 16.00 вышел из КГМА и не вернулся. Последний раз его видели на пересечении улиц Панфилова и Боконбаева.

Факт был зарегистрирован в ЕРПП, и начато досудебное производство.

Граждан, владеющих какой-либо информацией, просят сообщить по следующим номерам телефонов: 0703102261, 0552102261 или 102.