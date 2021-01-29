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В Бишкеке ищут без вести пропавшего 17-летнего Асылбека Чыракова

В Бишкеке ищут без вести пропавшего 17-летнего Асылбека Чыракова. Об этом сообщает пресс-служба УВД Первомайского района.

Уточняется, что 26 января в милицию обратился житель столицы, который просил оказать содействие в поиске его двоюродного брата. Асылбек Чыраков 26 января примерно в 16.00 вышел из КГМА и не вернулся. Последний раз его видели на пересечении улиц Панфилова и Боконбаева.

Факт был зарегистрирован в ЕРПП, и начато досудебное производство.

Граждан, владеющих какой-либо информацией, просят сообщить по следующим номерам телефонов: 0703102261, 0552102261 или 102.

УВД Первомайского района
Фото УВД Первомайского района. Без вести пропавший Асылбек Чыраков

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/181674/
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