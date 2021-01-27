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Происшествия

Воровка представилась соцработницей и украла у бишкекчанки 675 тысяч сомов

В Бишкеке задержали 28-летнюю подозреваемую в краже крупной суммы денег. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного управления милиции.

В начале сентября 2020 года с заявлением в правоохранительные органы обратилась бишкекчанка, которая рассказала, что некая женщина постучалась к ней в квартиру, представилась социальным работником и пообещала предоставить ей гуманитарную помощь. «Когда заявительница отошла в соседнюю комнату, злоумышленница украла у нее 675 тысяч сомов и скрылась», — заявили в милиции.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Спустя почти полгода оперативникам удалось выйти на след подозреваемой и задержать ее. Проверяется причастность задержанной к совершению аналогичных преступлений.

Тех, кто мог пострадать от действий злоумышленницы, в милиции просят обращаться по следующим номерам телефонов: 0312654494, 0312352947, 0550540750, 0708540750 и 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/181426/
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