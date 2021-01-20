Роженица в Кара-Куле умерла после кесарева сечения. Заведено уголовное дело

В больнице Кара-Куля после родов умерла женщина. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Джалал-Абадской области.

По ее данным, местный житель написал заявление в милицию и попросил принять меры в отношении врачей родильного отделения, которые оказывали помощь его супруге. Он сообщил, что медики принимали роды методом кесарева сечения. Мужчина говорит, что причиной смерти его жены стало халатное отношение врачей.

Отмечается, что после родов ее перевезли в Бишкек, и 11 ноября 2020 года она скончалась в Национальном хирургическом центре.

Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 152 «Ненадлежащее исполнение медицинским работником профессиональных обязанностей» УК КР. Следствие продолжается.