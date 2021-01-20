13:28
USD 84.80
EUR 102.68
RUB 1.15
Происшествия

Роженица в Кара-Куле умерла после кесарева сечения. Заведено уголовное дело

В больнице Кара-Куля после родов умерла женщина. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Джалал-Абадской области.

По ее данным, местный житель написал заявление в милицию и попросил принять меры в отношении врачей родильного отделения, которые оказывали помощь его супруге. Он сообщил, что медики принимали роды методом кесарева сечения. Мужчина говорит, что причиной смерти его жены стало халатное отношение врачей.

Отмечается, что после родов ее перевезли в Бишкек, и 11 ноября 2020 года она скончалась в Национальном хирургическом центре.

Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 152 «Ненадлежащее исполнение медицинским работником профессиональных обязанностей» УК КР. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/180571/
просмотров: 253
Версия для печати
Материалы по теме
В Санкт-Петербурге беременную кыргызстанку избил муж
В Кыргызстане коронавирус выявили у 82 новорожденных и беременных
Роддом в Нарыне не могут закрыть на карантин — негде принимать рожениц
Женщина, родившая недавно двойню, скончалась не в роддоме, а в Нацгоспитале
В городе Ош после родов умерла 23-летняя женщина
Состояние четверни стабильное. Дети пока в реанимации, но дышат самостоятельно
Минздрав заверяет: Деления рожениц по платежеспособности нет
В Кыргызстане роженицы платят за законное право выбрать врача
Омбудсмен: Под благовидными предлогами с рожениц взимают деньги
Популярные новости
Обогащение в&nbsp;$4&nbsp;миллиона. ГКНБ задержал бывшего начальника управления Финпола Обогащение в $4 миллиона. ГКНБ задержал бывшего начальника управления Финпола
Пропавшие кыргызстанцы, которых до&nbsp;сих пор не&nbsp;могут найти Пропавшие кыргызстанцы, которых до сих пор не могут найти
В&nbsp;Кыргызстан ввозились просроченные продукты питания. Возбуждено уголовное дело В Кыргызстан ввозились просроченные продукты питания. Возбуждено уголовное дело
Миллион сомов на&nbsp;общак. В&nbsp;Кыргызстане выявили преступную группировку на&nbsp;зоне Миллион сомов на общак. В Кыргызстане выявили преступную группировку на зоне
Бизнес
Как в&nbsp;криминальном фильме 90-х. Владелец сети &laquo;Спекулянт&raquo; заявляет о&nbsp;рейдерстве Как в криминальном фильме 90-х. Владелец сети «Спекулянт» заявляет о рейдерстве
Подали газ в&nbsp;жилмассиве &laquo;Чон-Арык&raquo;. Жильцы делятся впечатлениями Подали газ в жилмассиве «Чон-Арык». Жильцы делятся впечатлениями
MegaCom дарит скидку в&nbsp;39&nbsp;сомов на&nbsp;поездку в&nbsp;комфортабельном MegaTaxi! MegaCom дарит скидку в 39 сомов на поездку в комфортабельном MegaTaxi!
Ожидайте большего! Откройте новейшие технологии со&nbsp;смартфонами TECNO Ожидайте большего! Откройте новейшие технологии со смартфонами TECNO
20 января, среда
13:18
Чтобы не приписывали. Индикаторы семейным врачам Минздрав намерен отменить Чтобы не приписывали. Индикаторы семейным врачам Минздр...
13:17
Более 1 тонны химикатов для производства наркотиков изъято в городе Ош
13:15
Деньги просят не учителя, а родительский комитет. Ответ мэрии о сборах в школах
13:13
В парламенте поспорили по закону о внешней миграции
13:04
Роженица в Кара-Куле умерла после кесарева сечения. Заведено уголовное дело