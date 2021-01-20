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Происшествия

Скрылся с места аварии. В Бишкеке задержали водителя Honda

В Бишкеке задержали водителя авто, который скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

УПСМ
Фото УПСМ. В Бишкеке задержали водителя авто, который скрылся с места ДТП

По ее данным, инцидент произошел на пересечении улиц Кулиева и Рыскулова. Водитель на неустановленной автомашине столкнулся с другим участником дорожного движения и уехал. В результате ДТП 36-летнего водителя KIA доставили в больницу с телесными повреждениями.

В ходе розыска сотрудники УПСМ задержали 22-летнего водителя Honda Accord и доставили в ГУВД Бишкека для разбирательства. Факт зарегистрировали в ЕРПП.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/180548/
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