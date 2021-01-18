В селе Новопокровка Исcык-Атинского района инспекторы приняли роды у женщины, которая не успела доехать до родильного дома. Об этом сообщила пресс-служба УОБДД Чуйской области.

По ее данным, 15 января примерно в 03.00 к сотрудникам милиции обратился мужчина, который просил о помощи, так как он с супругой не успел доехать до родильного дома, у женщины начались схватки прямо в машине. Инспекторы решили принимать роды сами.

«Роды прошли благополучно, мальчик родился здоровым. Их отвезли в больницу. Родители младенца рады и поблагодарили инспекторов за своевременно оказанную помощь», — рассказали в УОБДД.

Новорожденный малыш и мама уже выписались из больницы. Инспекторы приехали поздравить семью с пополнением.