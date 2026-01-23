14:45
USD 87.45
EUR 102.22
RUB 1.14
Общество

Ухудшение погоды: водителей просят соблюдать ПДД

В связи с резким изменением погодных условий дорожно-ремонтные службы проводят работы по очистке автомобильных дорог в Чуйской области и призывают водителей к осторожности. Об этом сообщает пресс-служба Управления обеспечения безопасности дорожного движения Чуйской области.

Ее сотрудники просят водителей строго соблюдать Правила дорожного движения, скоростной режим, держать дистанцию и не выезжать на встречную полосу.

«Не делайте необдуманные маневры, особенно на опасных участках движения. Берегите себя и своих близких», — просят в управлении.

Правоохранительные органы напоминают, что соблюдение ПДД особенно важно в условиях ухудшения погоды, и призывают участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/359002/
просмотров: 550
Версия для печати
Материалы по теме
Дороги и перевалы Кыргызстана открыты для проезда
В парламенте предложили отменить оплату по двойному тарифу за ночные смены
Депутат просит выделить средства на ремонт придомовых дорог в Бишкеке
Кабмин уточнил финансирование проекта по передаче трассы Бишкек — «Манас» мэрии
В Бишкеке для движения транспорта открыли участок проспекта Чингиза Айтматова
Ситуация на перевалах: движение транспорта осуществляется в штатном режиме
Депутат призвал помочь водителям большегрузов, застрявших на двух перевалах
В парламенте обсудили проекты, направленные на улучшение дорог города Ош
В 2025 году Минтранс перевыполнил план по асфальтированию дорог
Дорога в труднодоступное село Зардалы готова: открытие ожидается в ближайшие дни
Популярные новости
Потеплеет&nbsp;ли в&nbsp;Бишкеке, рассказали синоптики. Прогноз погоды на&nbsp;22-25 января Потеплеет ли в Бишкеке, рассказали синоптики. Прогноз погоды на 22-25 января
Замена водительских удостоверений. Все, что известно на&nbsp;сегодня Замена водительских удостоверений. Все, что известно на сегодня
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; призывает абонентов передавать показания счетчиков «Газпром Кыргызстан» призывает абонентов передавать показания счетчиков
Бесплатная замена бессрочных водительских прав продлена на&nbsp;неопределенный период Бесплатная замена бессрочных водительских прав продлена на неопределенный период
Бизнес
eSIM от&nbsp;MEGA онлайн: подключение через MegaPay в&nbsp;пару кликов eSIM от MEGA онлайн: подключение через MegaPay в пару кликов
&laquo;Элдик Банк&raquo;: ГД&nbsp;ООН&nbsp;&mdash; площадка для ответственного бизнеса «Элдик Банк»: ГД ООН — площадка для ответственного бизнеса
Денежные переводы за&nbsp;рубеж&nbsp;&mdash; быстро и&nbsp;удобно с&nbsp;MegaPay Денежные переводы за рубеж — быстро и удобно с MegaPay
Башенные часы &laquo;Кыргызтелекома&raquo; временно остановлены для профилактических работ Башенные часы «Кыргызтелекома» временно остановлены для профилактических работ
23 января, пятница
14:42
Камчыбек Ташиев подарил квартиру молодой семье с тройняшками Камчыбек Ташиев подарил квартиру молодой семье с тройня...
14:39
Правила оценки госимущества для инвесторов пересматривают в Кыргызстане
14:30
eSIM от MEGA онлайн: подключение через MegaPay в пару кликов
14:00
Европу берут «на испуг»: чем обернулась политика Трампа для Старого Света
13:53
Депутат ЖК предлагает вернуть звание «Народный учитель»