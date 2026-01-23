Ухудшение погоды: водителей просят соблюдать ПДД

В связи с резким изменением погодных условий дорожно-ремонтные службы проводят работы по очистке автомобильных дорог в Чуйской области и призывают водителей к осторожности. Об этом сообщает пресс-служба Управления обеспечения безопасности дорожного движения Чуйской области.
Ее сотрудники просят водителей строго соблюдать Правила дорожного движения, скоростной режим, держать дистанцию и не выезжать на встречную полосу.
Правоохранительные органы напоминают, что соблюдение ПДД особенно важно в условиях ухудшения погоды, и призывают участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными.