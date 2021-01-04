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Сюжет: Милицейские ЧП

На Иссык-Куле милиционера подозревают в сбыте наркотиков. Дело передано в суд

Уголовное дело в отношении милиционера Айбека Джакыпова, подозреваемого в сбыте наркотиков, передано в суд. Об этом 24.kg сообщили собственные источники в правоохранительных органах.

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Уточняется, что после жалобы юристов ОО «Социально-правовой центр Спектр» о пытках Военная прокуратура возбудила уголовное дело. Сейчас ведется расследование.

«Кроме того, по некоторым данным, Военная прокуратура ведет проверку по факту злоупотребления должностным положением сотрудником ГКНБ. Последний был в следственной группе по задержанию Айбека Джакыпова», — сообщили редакции.

Адвокат Асан Алиев подтвердил 24.kg информацию о том, что уголовное дело по факту сбыта наркотиков передано в суд.

«Моего подзащитного подозревают в сбыте наркотических средств. В момент задержания наркотики обнаружили в машине, где находилось пять человек, то есть не при личном досмотре, не в кармане. Возникает вопрос: почему подозревают только Айбека Джакыпова? Дело начнут рассматривать в Акс-Суйском районном суде 6 января», — сказал Асан Алиев.

Напомним, ранее члены коалиции ОО «Социально-правовой центр Спектр» заявили о том, что сотрудники управления ГКНБ Иссык-Кульской области незаконно задержали милиционера Айбека Джакыпова и пытали его.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/178782/
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