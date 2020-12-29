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Происшествия

В Джалал-Абаде задержан 23-летний член ОПГ, ранивший нескольких людей

Милиция задержала 23-летнего члена ОПГ, находящегося в розыске. Об этом сообщила пресс-служба УВД Джалал-Абада.

По ее данным, 3 сентября 23-летний Б.К. ударил острым предметом в плечо 22-летнего жителя Токтогульского района и убежал. После он выстрелил другому местному жителю в ногу из неустановленного огнестрельного оружия.

Материалы указанных фактов были зарегистрированы в ЕРПП по статье «Хулиганство». В рамках начатого досудебного производства мужчина был объявлен в розыск.

24 декабря в РОВД района поступила информация о том, что гражданин «У» незаконно перевозит в Бишкек наркотические средства. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта».

В ходе расследования была остановлена машина «Хонда-Степ» под управлением жителя Токтогульского района Э.Ж., 1987 года рождения. Во время проверки милиционеры изъяли гашиш в целлофане массой 220 граммов.

Позже выяснилось, что найденные наркотики принадлежат Б.К., состоящему на учете МВД как член ОПГ. Подозреваемый задержан в Бишкеке и водворен в ИВС. Следственные мероприятия по делу продолжаются.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/178436/
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