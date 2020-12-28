Рейд «Правопорядок». За два дня раскрыто 201 преступление

4 тысячи 204 протокола о нарушениях выписали сотрудники милиции за два дня рейда «Правопорядок». Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что мероприятия проходили с 23 по 25 декабря.

«В ходе рейда сотрудники органов внутренних дел проводили разъяснительные беседы по предупреждению преступлений и правонарушений. Кроме этого, раскрыто 201 уголовное преступление. В их числе одно убийство, один разбой, четыре грабежа, 10 фактов хулиганства, 50 краж и 135 иных преступлений», — рассказали в милиции.

Отмечается, что были проверены 5 тысяч 366 автомобилей, 35 тысяч 792 жилых дома с охватом населения 126 тысяч 727 человек.