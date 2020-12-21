В Бишкеке повесился солдат внутренних войск МВД

В Бишкеке в войсковой части внутренних войск МВД повесился солдат срочной службы. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что ЧП произошло сегодня примерно в пять утра.

«Солдат срочной службы был призван в октябре текущего года Свердловским районным военкоматом. Известно, что погибшему 22 года, у него высшее образование. В настоящий момент на месте работает Военная прокуратура Бишкекского гарнизона. Факт зарегистрирован в ЕРПП. По предварительным данным, у скончавшегося на теле нет телесных повреждений», — сообщили редакции.