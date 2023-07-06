Во Внутренних войсках прокомментировали ДТП с военнослужащим

Военнослужащий Внутренних войск, совершивший ДТП со смертельным исходом, в момент инцидента находился на больничном. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

По его данным, по факту ЧП проводится служебное расследование.

«Пострадавшие скончались в реанимации Национального госпиталя. О произошедшем было доложено в Военную прокуратуру Бишкекского гарнизона. Военнослужащий Э. Дж. с 20 июня находился на амбулаторном лечении», — сообщили редакции.

Напомним, военнослужащий Внутренних войск насмерть сбил двух пешеходов. ДТП произошло 5 июля примерно в 22.00. По предварительным данным, водитель Mercedes был пьян.