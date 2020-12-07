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Сюжет: ЧП в армии

В Бишкеке избили военнослужащего. Подозреваемого отпустили под домашний арест

В Бишкеке в 4-м микрорайоне избили военнослужащего Сил воздушной обороны. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что капитан войсковой части № 99718 избит гражданским лицом из-за того, что якобы не уступил дорогу при выезде из микрорайона. У пострадавшего травмы головы, он госпитализирован.

В УВД Октябрьского района подтвердили этот факт. 

«Факт был зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье «Хулиганство» УК КР. По подозрению в совершении данного преступления был задержан 35-летний М.М. Его водворили в ИВС, однако Октябрьским районным судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сказали редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/175836/
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