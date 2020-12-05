В Бишкеке задержали подозреваемых в ограблении жителя столицы

В Бишкеке задержали двоих подозреваемых в ограблении. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, вчера примерно в 4.00 в милицию поступило сообщение о том, что в 11-м микрорайоне неизвестные ограбили местного жителя возле его дома. Однако какую сумму отобрали подозреваемые, в ведомстве не уточнили.

В ходе розыска сотрудники УПСМ задержали 19-летнего и 20-летнего подозреваемых, их доставили в УВД Октябрьского района Бишкека.

Фак зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 201 «Грабеж» УК КР.