В Джалал-Абаде женщина жестоко избила знакомую

В социальных сетях распространяется видеозапись жестокого избиения женщины.

На кадрах видно, как потерпевшую сначала избивают, затем приставляют нож к горлу.

Из собственных источников 24.kg стало известно, что инцидент произошел в Джалал-Абадской области. По предварительным данным, избивавшая женщину подозреваемая ранее судима.

В УВД Джалал-Абадской области подтвердили эту информацию. Милиция задержала подозреваемую. Однако потерпевшая не сразу написала заявление в милицию.

«Видео было снято два месяца назад. По факту со стороны ГОВД Джалал-Абада возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Подозреваемую взяли под стражу. Дело направили в суд», — сообщили редакции.