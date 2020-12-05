Цифра дня. 103 человека спасли на пожарах в Кыргызстане за 2020 год

С начала года на пожарах в Кыргызстане спасено 103 человека, 29 погибли. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МЧС.

«Пожарные также спасли материальные ценности граждан и государственное имущество на общую сумму 4 миллиарда 779 миллионов 511 тысяч сомов. Из 2 тысяч 425 возгораний 1 тысяча 571 произошло в частном жилом секторе», — рассказали в ведомстве.

Основными причинами пожаров остаются неаккуратное обращение с электрооборудованием, несвоевременная чистка печей и несоблюдение правил пожарной безопасности.