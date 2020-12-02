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На Иссык-Куле обнаружен схрон с оружием и боеприпасами

В Иссык-Кульской области сотрудниками ГКНБ обнаружен схрон огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сегодня сообщает пресс-центр ведомства.

«В тайнике найдены два боевых пистолета марки «ТТ» и «ПМ», два обреза гладкоствольного ружья и нарезного, 39 боевых патронов и 6 патронов от газотравматического пистолета», — говорится в сообщении.

Изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу. По факту незаконного оборота оружия возбуждено уголовное дело. ГКНБ ведет поиски причастных к созданию схрона граждан.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/175194/
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