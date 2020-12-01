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Убивший отца кетменем мужчина признан невменяемым

Мужчина, который убил своего отца кетменем, признан невменяемым. По результатам экспертизы, подозреваемый страдает психическим расстройством. Об этом сообщили в УВД Ошской области.

По его информации, накануне в 8.30 в милицию поступило сообщение о том, что 63-летнего жителя села Чеч-Добо Ноокатского района убили кетменем и задушили веревкой для скота.

«Была проведена медицинская экспертиза. В убийстве 63-летнего мужчины подозревается его 31-летний сын. Выявлено, что мужчина страдает психическим расстройством, на учете состоит с седьмого класса», — сообщили в УВД Ошской области.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/175064/
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