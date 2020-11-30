18:11
USD 84.80
EUR 101.18
RUB 1.12
Происшествия

Милиция задержала родственника Рыспека Акматбаева

В Бишкеке сотрудники милиции задержали 32-летнего члена ОПГ, ранее объявленного в международный розыск по факту мошенничества. Об этом сегодня сообщает пресс-служба МВД.

В ведомстве, не называя имени задержанного, уточняют, что он приходится близким родственником убитому в 2006 году криминальному авторитету Рыспеку Акматбаеву.

пресс-службы МВД
Фото пресс-службы МВД. 32-летний задержанный

«ОВД Октябрьского района объявил его в розыск по факту мошенничества, произошедшего в столице весной 2016 года. Войдя в доверие автолюбителя, гражданин А.Р. обманным путем завладел его автомашиной «Хонда-Фит» и продал третьим лицам, причинив тем самым потерпевшему материальный ущерб на сумму $4 тысячи», — говорится в сообщении.

Оперативники СКМ МВД передали задержанного следственной службе ОВД района, в настоящее время устанавливается его причастность к другим фактам преступлений. Задержанный водворен в ИВС ГУВД Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/174964/
просмотров: 1842
Версия для печати
Материалы по теме
Кримавторитет по прозвищу Дженго объявлен в розыск
В Бишкеке продолжаются поиски мужчины, пропавшего четыре месяца назад
ГКНБ: Дуйшенбека Чоткараева пригласили для следственных действий
В Бишкеке задержан бывший зампредседателя ГКНБ Дуйшенбек Чоткараев
15 детей и 25 взрослых. Итоги рейда «Бродяга» в Кеминском районе
В Бишкеке задержан мошенник. Милиция ищет пострадавших
В Чуйской области милицейская погоня закончилась стрельбой
О том, какой хотят видеть милицию кыргызстанцы, рассказали исследователи
В Сокулукском районе задержан иностранец, незаконно пересекший границу
В Бишкеке бандиты пытались силой отнять у частного предпринимателя его бизнес
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке бандиты пытались силой отнять у&nbsp;частного предпринимателя его бизнес В Бишкеке бандиты пытались силой отнять у частного предпринимателя его бизнес
Возле Бишкека перевернулась маршрутка. Есть пострадавшие Возле Бишкека перевернулась маршрутка. Есть пострадавшие
В&nbsp;Боомском ущелье произошла авария. Водители не&nbsp;заменили шины В Боомском ущелье произошла авария. Водители не заменили шины
Пропавших в&nbsp;Бишкеке детей нашли в&nbsp;Джалал-Абаде Пропавших в Бишкеке детей нашли в Джалал-Абаде
Бизнес
&laquo;IT&nbsp;Школа MegaCom&raquo;: освой профессию будущего! «IT Школа MegaCom»: освой профессию будущего!
Акция 1+1&nbsp;продлевается! Купив один телефон, второй вы&nbsp;получите В&nbsp;ПОДАРОК! Акция 1+1 продлевается! Купив один телефон, второй вы получите В ПОДАРОК!
Выиграй квартиру мечты! До&nbsp;завершения лотереи &laquo;Поймай удачу&raquo;&nbsp;&mdash; один день Выиграй квартиру мечты! До завершения лотереи «Поймай удачу» — один день
Приглашаем посетить выставку &laquo;Сын гармонии, поэт&raquo; Приглашаем посетить выставку «Сын гармонии, поэт»
30 ноября, понедельник
18:05
Член КС недоволен, что очерняющие депутатов журналисты остаются безнаказанными Член КС недоволен, что очерняющие депутатов журналисты...
18:02
Уже завтра. Как кинотеатры готовятся к открытию
17:55
Бишкекский планетарий. В суде рассматривают законность предоставления участка
17:54
«IT Школа MegaCom»: освой профессию будущего!
17:50
Освобождение Батукаева. Приговор отменен, дело направлено на новое рассмотрение