Милиция задержала родственника Рыспека Акматбаева

В Бишкеке сотрудники милиции задержали 32-летнего члена ОПГ, ранее объявленного в международный розыск по факту мошенничества. Об этом сегодня сообщает пресс-служба МВД.

В ведомстве, не называя имени задержанного, уточняют, что он приходится близким родственником убитому в 2006 году криминальному авторитету Рыспеку Акматбаеву.

Фото пресс-службы МВД. 32-летний задержанный

«ОВД Октябрьского района объявил его в розыск по факту мошенничества, произошедшего в столице весной 2016 года. Войдя в доверие автолюбителя, гражданин А.Р. обманным путем завладел его автомашиной «Хонда-Фит» и продал третьим лицам, причинив тем самым потерпевшему материальный ущерб на сумму $4 тысячи», — говорится в сообщении.

Оперативники СКМ МВД передали задержанного следственной службе ОВД района, в настоящее время устанавливается его причастность к другим фактам преступлений. Задержанный водворен в ИВС ГУВД Бишкека.