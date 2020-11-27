В городе Ош задержали мужчину, подозреваемого в убийстве

В Оше задержали мужчину, подозреваемого в убийстве в Джалал-Абадской области. Об этом сообщили в пресс-службе УВД региона.

Фото УВД региона. В Оше задержали мужчину, подозреваемого в убийстве в Джалал-Абадской области

По ее данным, в Кербене 24 ноября нашли мертвой 49-летнюю женщину в ее собственном доме. Прибывшие на место правоохранители установили, что она скончалась из-за насильственных действий.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, и начато досудебное производство по статье 130 «Убийство» УК КР.

В результате розыска в южной столице задержали 38-летнего мужчину. Установлено, что после убийства он украл золото и мобильный телефон, сел в такси и уехал в Ош.