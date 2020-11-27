16:46
USD 84.80
EUR 101.05
RUB 1.12
Происшествия

В городе Ош задержали мужчину, подозреваемого в убийстве

В Оше задержали мужчину, подозреваемого в убийстве в Джалал-Абадской области. Об этом сообщили в пресс-службе УВД региона.

УВД региона
Фото УВД региона. В Оше задержали мужчину, подозреваемого в убийстве в Джалал-Абадской области

По ее данным, в Кербене 24 ноября нашли мертвой 49-летнюю женщину в ее собственном доме. Прибывшие на место правоохранители установили, что она скончалась из-за насильственных действий.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, и начато досудебное производство по статье 130 «Убийство» УК КР.

В результате розыска в южной столице задержали 38-летнего мужчину. Установлено, что после убийства он украл золото и мобильный телефон, сел в такси и уехал в Ош.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/174738/
просмотров: 361
Версия для печати
Материалы по теме
Убийство Улана Салянова. Родственники погибшего устроили скандал в суде
Убийство Улана Салянова. Обвиняемых приговорили к 15 и 18 годам тюрьмы
Убийство Улана Салянова. Суд вынесет приговор сегодня
В городе Ош задержали подозреваемого в угоне автомобилей
В городе Ош задержали бывшего милиционера за автохулиганство
В Аламединском районе мужчину подозревают в убийстве сожительницы
Пропавших в Бишкеке детей нашли в Джалал-Абаде
В городе Ош зарегистрировали более 1 тысячи зараженных ВИЧ
В Оше штрафуют родителей детей, занимающихся попрошайничеством
Милиционеров Кыргызстана обучили правилам культурного общения с людьми
Популярные новости
Участки Максима Бакиева. Финпол задержал акима Октябрьского района Бишкека Участки Максима Бакиева. Финпол задержал акима Октябрьского района Бишкека
Сотрудники ГКНБ выявили коррупционную схему в&nbsp;Налоговой службе Сотрудники ГКНБ выявили коррупционную схему в Налоговой службе
Установлена личность мужчины, найденного повешенным в&nbsp;районе &laquo;Теплых ключей&raquo; Установлена личность мужчины, найденного повешенным в районе «Теплых ключей»
В&nbsp;ГКНБ ответили на&nbsp;видеообращение приближенного Райымбека Матраимова В ГКНБ ответили на видеообращение приближенного Райымбека Матраимова
Бизнес
&laquo;Черная пятница&raquo;! Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера MegaCom «Черная пятница»! Скидки до 100 процентов на премиальные номера MegaCom
Как добиться красивого и&nbsp;здорового тела: лайфхаки экспертов на&nbsp;заметку Как добиться красивого и здорового тела: лайфхаки экспертов на заметку
Черная пятница в&nbsp;магазинах O!Store и&nbsp;СКИДКИ до&nbsp;50&nbsp;процентов на&nbsp;все аксессуары! Черная пятница в магазинах O!Store и СКИДКИ до 50 процентов на все аксессуары!
Что такое инсульт? Что такое инсульт?
27 ноября, пятница
16:45
Увеличить возраст кандидатов в депутаты в ЖК с 21 до 25 лет предложили члены КС Увеличить возраст кандидатов в депутаты в ЖК с 21 до 25...
16:15
Мэрия Бишкека продолжает бороться со стихийной торговлей на Ошском рынке
16:00
Убийство Улана Салянова. Потерпевшие обжалуют приговор
15:53
Убийство Улана Салянова. Родственники погибшего устроили скандал в суде
15:52
За два месяца на пенсию Сооронбаю Жээнбекову потратят четверть миллиона