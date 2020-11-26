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Происшествия

В Панфиловском районе милиция задержала мужчину, сбившего насмерть пешехода

В Панфиловском районе милиция задержала мужчину, подозреваемого в смертельном ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что в милицию поступило сообщение о том, что в селе Чалдовар неизвестный водитель сбил пешехода и скрылся в неизвестном направлении. Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств» УК КР. Милицией установлено, что 44-летний мужчина от полученных травм скончался в больнице.

«По подозрению в совершении преступления был задержан 44-летний Т.Э. Автомашина водворена на штрафстоянку. Назначены все необходимые экспертизы», — сообщили в ГУВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/174595/
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