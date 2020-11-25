Более 900 тысяч сомов ущерба нанесли государству при ремонте больницы в Таласе

Сотрудниками ГКНБ выявлен факт завышения стоимости выполненных работ по реконструкции и капитальному ремонту Таласской областной объединенной больницы. Об этом сегодня сообщает пресс-центр ведомства.

«Установлено, что руководитель частного предприятия Д.А. в сговоре со специалистом технадзора УКС Таласской области Ч.К. необоснованно завысил стоимость выполненных работ. Выявленный материальный ущерб составил более 900 тысяч сомов», — говорится в сообщении.

По факту злоупотребления должностным положением возбуждено уголовное дело. Руководитель строительной компании водворен в ИВС УВД Таласской области, специалисту технадзора из-за его болезни вручено уведомление о подозрении в совершении преступления и взято обязательство о явке. Ведется следствие.