В Нарыне мужчина убил соседа, ударив камнем по голове. Его задержали

В Нарыне задержали мужчину, который убил своего соседа, ударив его камнем по голове. Об этом сообщила пресс-служба УВД Нарынской области.

По ее данным, 10 ноября примерно в 8.30 в службу 102 позвонил житель Кочкорского района и заявил, что нашел тело своего 49-летнего соседа в его же доме.

По прибытии на место милиционеры обнаружили труп мужчины азиатской национальности. Факт зарегистрировали в ЕРПП, назначили судебно-химическую экспертизу.

В ходе оперативно-следственных мероприятий установлен и задержан подозреваемый Ш.Ж., 1995 года рождения, он водворен в ИВС.

В показаниях подозреваемый указал, что в день трагедии он встретился с К.К. и между ним произошел конфликт. После Ш.Ж. убежал и дождался погибшего возле его дома. Когда К.К. подходил к своему дому, подозреваемый ударил его камнем по голове. После затащил его в дом, оставил и ушел.

Фото УВД Нарынской области. Подозреваемый Ш.Ж.

В данное время следственные меропрятия продолжаются.