В городе Ош у мужчины изъяли героин стоимостью более 1 миллиона сомов

В Оше у мужчины изъяли героин стомостью более 1 миллиона сомов. Об этом сообщила пресс-служба СБНОН.

По ее данным, вес партии составил 1 килограмм 139 граммов.

Данный факт зарегистрировали в ЕРПП. Осуществляется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного статьей 267 «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР.

Подозреваемого заключили под стражу.

Стоимость изъятой партии на черном рынке составляет примерно 1 миллион 139 тысяч сомов. «Из нее можно изготовить около 12 тысяч разовых доз», — заключили в ведомстве.