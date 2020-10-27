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Происшествия

В Бишкеке пойман карманник. На учете МВД он числится участником ОПГ Кольбаева

В Бишкеке милиция задержала 33-летнего жителя столицы, пытавшегося совершить карманную кражу. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

«26 октября в районное управление с заявлением обратилась бишкекчанка. Она просила принять меры в отношении неизвестного, который утром того же дня в одном из маршрутных такси пытался украсть у нее из сумки портмоне с деньгами и золотым кольцом. Поняв, что его замысел раскрыт, карманник с места преступления сбежал», — рассказали редакции.

Подозреваемый в попытке кражи задержан оперативниками и водворен в ИВС ГУВД столицы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Отмечается, что задержанный состоит на учете МВД в качестве активного участника ОПГ Камчи Кольбаева.

пресс-службы Октябрьского РУВД
Фото пресс-службы Октябрьского РУВД

Следствие считает, что это не единичный случай, пострадавших может быть больше. Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленника, в милиции просят обращаться по следующим номерам телефонов: 0708064926, 0557333353 и 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/170922/
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