За 9 месяцев произошло 118 ДТП с участием велосипедистов. Погибли три человека

С января по октябрь зарегистрировали 118 ДТП с участием велосипедистов. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.
По ее данным, в них 117 человек получили травмы и 3 человека погибли. В связи с этим УПСМ призывает велосипедистов строго соблюдать правила:
- ездить на велосипеде, держа руль двумя руками, а не одной;
- не размещать детей на дополнительных местах без необходимости;
- не возить дополнительный груз на велосипеде;
- в целях личной безопасности при пересечении пешеходных переходов слезть с велосипеда, чтобы не мешать другим пешеходам и водителям;
- использовать в ночное время специальное освещение или осветительные приборы.