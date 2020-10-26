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Происшествия

За 9 месяцев произошло 118 ДТП с участием велосипедистов. Погибли три человека

С января по октябрь зарегистрировали 118 ДТП с участием велосипедистов. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, в них 117 человек получили травмы и 3 человека погибли. В связи с этим УПСМ призывает велосипедистов строго соблюдать правила:

  • ездить на велосипеде, держа руль двумя руками, а не одной;
  • не размещать детей на дополнительных местах без необходимости;
  • не возить дополнительный груз на велосипеде;
  • в целях личной безопасности при пересечении пешеходных переходов слезть с велосипеда, чтобы не мешать другим пешеходам и водителям;
  • использовать в ночное время специальное освещение или осветительные приборы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/170803/
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