За 9 месяцев произошло 118 ДТП с участием велосипедистов. Погибли три человека

С января по октябрь зарегистрировали 118 ДТП с участием велосипедистов. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, в них 117 человек получили травмы и 3 человека погибли. В связи с этим УПСМ призывает велосипедистов строго соблюдать правила: