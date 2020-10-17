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Шестеро кыргызстанцев пытались незаконно пересечь госграницу с Казахстаном

Шестеро кыргызстанцев пытались незаконно пересечь госграницу с Казахстаном. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности РК.

По ее данным, 15 октября Департамент пограничной службы по Жамбульской области предотвратил попытку незаконного пересечения госграницы.

В ходе досмотра пограничным нарядом автомашины Mercedes-Benz в салоне обнаружили шесть граждан Кыргызстана, укрывшихся от паспортного контроля и пытавшихся пересечь границу без регистрации.

Водителя авто и пассажиров задержали, возбуждено уголовное дело за попытку незаконного пересечения госграницы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/169733/
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